Выпуск новостей за 14:00: Ситуация в зоне АТО. Война в Сирии
Выпуск новостей 14:50, 1 марта 141 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 14:00 – Бомбардировка Сирии продолжается несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН. Сутки на фронте прошли без потерь. Однако, боевики продолжают обстреливать позиции украинского армии.
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Источник: 24 Канал
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