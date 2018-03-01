Випуск новин за 14:00: Ситуація в зоні АТО. Війна у Сирії
Випуск новин 14:47, 1 березня 169 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 березня станом на 14:00 – Бомбардування Сирії триває попри резолюцію Ради Безпеки ООН. Доба на фронті минула без втрат. Проте, бойовики продовжують обстрілювати позиції українського війська.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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