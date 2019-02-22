Выпуск новостей за 14:00: Скандал на Евровидении. Чтение книг на Донбассе

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 14:00 – финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма. Украинские художники будут проводить концерты, чтения и другие культурные мероприятия на Донбассе– их своеобразный культурный фронт.

Также в выпуске: Именем убитой активистки Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне. Досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк продлится до июля. Южную часть Калифорнии покрыл снег.