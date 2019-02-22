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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 14:00: Скандал на Евровидении. Чтение книг на Донбассе

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 14:00 – финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма. Украинские художники будут проводить концерты, чтения и другие культурные мероприятия на Донбассе– их своеобразный культурный фронт.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Скандал Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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