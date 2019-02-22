Выпуск новостей за 14:00: Скандал на Евровидении. Чтение книг на Донбассе
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 14:00 – финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, произошла ли оккупация Крыма. Украинские художники будут проводить концерты, чтения и другие культурные мероприятия на Донбассе– их своеобразный культурный фронт.
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Источник: 24 канал
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