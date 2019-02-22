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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 14:00: Скандал на Євробаченні. Читання книжок на Донбасі

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 14:00 – фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму. Українські митці проводити концерти, читання та інші мистецькі заходи на Донбасі– їхній своєрідний культурний фронт.

      Також у випуску: 

      Іменем убитої активістки Катерини Гандзюк назвуть вулицю у Херсоні.

      Досудове розслідування у справі убивства Катерини Гандзюк триватиме до липня.

      Південну частину Каліфорнії вкрив сніг.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Скандал Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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