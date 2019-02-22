Випуск новин за 14:00: Скандал на Євробаченні. Читання книжок на Донбасі

У випуску новин за 22 лютого станом на 14:00 – фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019 Анна та Марія Опанасюк (дует ANNA MARIA) не змогли чітко відповісти на запитання, чи відбулася окупація Криму. Українські митці проводити концерти, читання та інші мистецькі заходи на Донбасі– їхній своєрідний культурний фронт.

Також у випуску: Іменем убитої активістки Катерини Гандзюк назвуть вулицю у Херсоні. Досудове розслідування у справі убивства Катерини Гандзюк триватиме до липня. Південну частину Каліфорнії вкрив сніг.