Выпуск новостей за 14:00: Скандал с Трампом, "идиотом" и Google. Премия Сенцову
В выпуске новостей за 12 декабря, по состоянию на 14:00 – если искать в Google слово "идиот", то система выдает фото Трампа. Гендиректор компании заверил, что здесь нет политической предвзятости, а лишь последствия автоматизированной работы программы. В Страсбурге вручили премию имени Сахарова для Олега Сенцова: от имени режиссера в мероприятии участвовала его сестра.
Также в выпуске:
По меньшей мере три человека погибли и 12 ранены в Страсбурге: детали нападения злоумышленника.
Роман Насиров заявляет, что планирует вернуться к работе и занять свой кабинет.
Столицу Украины засыпает снегом.
Источник: 24 канал
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