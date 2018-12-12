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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
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      Выпуск новостей за 14:00: Скандал с Трампом, "идиотом" и Google. Премия Сенцову

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 декабря, по состоянию на 14:00 – если искать в Google слово "идиот", то система выдает фото Трампа. Гендиректор компании заверил, что здесь нет политической предвзятости, а лишь последствия автоматизированной работы программы. В Страсбурге вручили премию имени Сахарова для Олега Сенцова: от имени режиссера в мероприятии участвовала его сестра.

      Также в выпуске:

      По меньшей мере три человека погибли и 12 ранены в Страсбурге: детали нападения злоумышленника.

      Роман Насиров заявляет, что планирует вернуться к работе и занять свой кабинет.

      Столицу Украины засыпает снегом.

      Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов Скандал Google Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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