Випуск новин за 14:00: Скандал з Трампом, "ідіотом" та Google. Премія Сенцову
У випуску новин за 12 грудня станом на 14:00 – якщо шукати у Google слово "ідіот", то система видає фото Трампа. Гендиректор компанії запевнив, що тут нема політичної упередженості, а лише наслідки автоматизованої роботи програми. У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра.
Також у випуску:
Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі: деталі нападу зловмисника.
Роман Насіров заявляє, що планує повернутися до роботи і зайняти свій кабінет.
Столицю України засипає снігом.
Джерело: 24 канал
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