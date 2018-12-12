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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Випуск новин за 14:00: Скандал з Трампом, "ідіотом" та Google. Премія Сенцову

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 грудня станом на 14:00 – якщо шукати у Google слово "ідіот", то система видає фото Трампа. Гендиректор компанії запевнив, що тут нема політичної упередженості, а лише наслідки автоматизованої роботи програми. У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра.

      Також у випуску:

      Щонайменше три людини загинули та 12 поранено у Страсбурзі: деталі нападу зловмисника.

      Роман Насіров заявляє, що планує повернутися до роботи і зайняти свій кабінет.

      Столицю України засипає снігом.

      Теги: Скандал Випуск новин Олег Сенцов Дональд Трамп Google
      Джерело: 24 канал
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