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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 14:00: Скандал в "Слуге народа". Дифтерия в Ужгороде

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 14:00 – народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев. В Ужгороде за последнюю неделю выявили еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек.

      Также в выпуске:

      За уроки английского в Лондоне бывший генпрокурор Юрий Луценко платит 50 тысяч долларов в неделю.

      Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля получил специальную награду от академии.

      Скоро в Лисичанске будет вода – водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

      blog_ava
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      Теги: Слуга народа Ужгород Выпуск новостей
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