Выпуск новостей за 14:00: Скандал в "Слуге народа". Дифтерия в Ужгороде

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 14:00 – народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев. В Ужгороде за последнюю неделю выявили еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек.

Также в выпуске: За уроки английского в Лондоне бывший генпрокурор Юрий Луценко платит 50 тысяч долларов в неделю. Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля получил специальную награду от академии. Скоро в Лисичанске будет вода – водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.