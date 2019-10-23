Выпуск новостей за 14:00: Скандал в "Слуге народа". Дифтерия в Ужгороде
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 14:00 – народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и председатель фракции Давид Арахамия обменялись обвинениями во лжи относительно вероятного подкупа нардепов-однопартийцев. В Ужгороде за последнюю неделю выявили еще два случая дифтерии, общее количество заболевших возросло до трех человек.
Также в выпуске:
За уроки английского в Лондоне бывший генпрокурор Юрий Луценко платит 50 тысяч долларов в неделю.
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля получил специальную награду от академии.
Скоро в Лисичанске будет вода – водоканалу уже дали свет. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.
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