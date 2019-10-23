Випуск новин за 14:00: Скандал у "Слузі народу". Дифтерія в Ужгороді

У випуску новин за 23 жовтня станом на 14:00 – народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців. В Ужгороді за останній тиждень виявили ще два випадки дифтерії, загальна кількість хворих зросла до трьох осіб.

Також у випуску: За уроки англійської у Лондоні колишній генпрокурор Юрій Луценко платить 50 тисяч доларів на тиждень. Український режисер та колишній політв'язень Кремля отримав спеціальну відзнаку від Польської академії. Скоро у Лисичанську буде вода – Водоканалу вже дали світло. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій України.