Випуск новин за 14:00: Скандал у "Слузі народу". Дифтерія в Ужгороді
У випуску новин за 23 жовтня станом на 14:00 – народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та голова фракції Давид Арахамія обмінялися звинуваченнями у брехні щодо ймовірного підкупу нардепів-однопартійців. В Ужгороді за останній тиждень виявили ще два випадки дифтерії, загальна кількість хворих зросла до трьох осіб.
Також у випуску:
За уроки англійської у Лондоні колишній генпрокурор Юрій Луценко платить 50 тисяч доларів на тиждень.
Український режисер та колишній політв'язень Кремля отримав спеціальну відзнаку від Польської академії.
Скоро у Лисичанську буде вода – Водоканалу вже дали світло. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій України.
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