Выпуск новостей за 14:00: Скандал во время речи Трампа. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 14:00 – американский президент Дональд Трамп выступил в Конгрессе со своим ежегодным обращением к народу. Перед своим выступлением Трамп не пожал руку спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Сутки на передовой прошли без потерь. Однако боевики продолжают применять запрещенное Минском оружие.
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