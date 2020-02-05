Выпуск новостей за 14:00: Скандал во время речи Трампа. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 14:00 – американский президент Дональд Трамп выступил в Конгрессе со своим ежегодным обращением к народу. Перед своим выступлением Трамп не пожал руку спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Сутки на передовой прошли без потерь. Однако боевики продолжают применять запрещенное Минском оружие.

Также в выпуске: Сегодня Сенат поставит точку в деле импичмента Трампу. И решит, останется ли на посту действующий президент Соединенных Штатов. На борту круизного лайнера в Японии десять пассажиров заразились смертельной болезнью. Первым носителем вируса стал 80-летний гражданин Гонконга. От него и началось распространение.