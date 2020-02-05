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      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 14:00: Скандал під час промови Трампа. Ситуація на фронті

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 14:00 – американський президент Дональд Трамп виступив у Конгресі зі своїм щорічним зверненням до народу. Перед своїм виступом Трамп не потиснув руку спікерці палати представників Ненсі Пелосі. Доба на передовій минуло без втрат. Проте бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськом зброю.

      Також у випуску:

      Сьогодні Сенат поставить крапку у справі імпічменту Трампу. І вирішить, чи залишиться на посаді чинний президент Сполучених Штатів.

      На борту круїзного лайнера у Японії десятеро пасажирів заразилися смертельною недугою. Першим носієм вірусу став 80-річний громадянин Гонконгу. Від нього і почалося поширення.

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      Теги: Випуск новин Дональд Трамп Війна на Донбасі Війна
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