16:19
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин учится у Януковича. Белорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:49, 1 февраля
      Вести.UA. Жир: Бешеная коммуналка для Ахметова. Идеальный чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:27, 1 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 14:00: "Слава Украине" от президента Турции. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом в Киеве. Когда лидеры государств прошлись вместе перед почетной стражей, а глава Турции громко сказал к ним " Слава Украине!". На Донбассе из-за вражеских обстрелов двое украинских военных ранены, еще один – получил контузию.

      Также в выпуске:

      Крупный пожар произошел утром в пятиэтажке в Одессе. Огонь унес жизни трех человек.

      Верховная Рада на пленарной неделе планирует рассмотреть законопроекты, предусматривающие изменения в Конституцию. В частности, об уменьшении количества народных депутатов и закрепление пропорциональной системы.

      Правительство продлило каникулы китайским студентам, которые учатся в Украине.

      15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
      сегодня
      80324
      Теги: Война на Донбассе Новости Турции Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 104
      сегодня , 12:07 Скованные одним Трампом, или Украинизация Америки
      Михайло Дубинянський 270
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 210
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      453
      сегодня , 11:00 Гончарук не зрозумів Зеленського. Чи йде до відставки?
      Дмитро Литвин 789
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук