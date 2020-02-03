Выпуск новостей за 14:00: "Слава Украине" от президента Турции. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 14:00 – Владимир Зеленский встретился с Реджепом Эрдоганом в Киеве. Когда лидеры государств прошлись вместе перед почетной стражей, а глава Турции громко сказал к ним " Слава Украине!". На Донбассе из-за вражеских обстрелов двое украинских военных ранены, еще один – получил контузию.

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