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      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 14:00: "Слава Україні" від президента Туреччини. Ситуація на фронті

      Випуск новин 6

      У випуску новин за 3 лютого станом на 14:00 – Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом у Києві. Коли лідери держав пройшлися разом перед почесною вартою, глава Туречччини голосно сказав до них "Слава Україні!". На Донбасі через ворожі обстріли двоє українських військових поранені, ще один – отримав контузію.

      Також у випуску:

      Масштабна пожежа сталася вранці у п'ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей.

      Верховна Рада на пленарному тижні планує розглянути законопроєкти, що передбачають зміни до Конституції. Зокрема, про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної системи.

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      Теги: Випуск новин Новини Туреччини Війна на Донбасі
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