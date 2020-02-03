Випуск новин за 14:00: "Слава Україні" від президента Туреччини. Ситуація на фронті

У випуску новин за 3 лютого станом на 14:00 – Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом у Києві. Коли лідери держав пройшлися разом перед почесною вартою, глава Туречччини голосно сказав до них "Слава Україні!". На Донбасі через ворожі обстріли двоє українських військових поранені, ще один – отримав контузію.

Також у випуску: Масштабна пожежа сталася вранці у п'ятиповерхівці в Одесі. Вогонь забрав життя трьох людей. Верховна Рада на пленарному тижні планує розглянути законопроєкти, що передбачають зміни до Конституції. Зокрема, про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної системи. Уряд продовжив канікули китайським студентам, які навчаються в Україні.