Выпуск новостей за 14:00: Смерч в Запорожье. Чернобыльская водка

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 14:00 – возле Запорожья прошлись два мощных смерча, к счастью, никто не пострадал. В Британии представили крафтовую водку из чернобыльской воды и пшеницы.

Также в выпуске: Кабинет министров обязал "Нафтогаз" снизить в августе цену на газ для населения на 265 гривен за тысячу кубометров. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты 9-го созыва будут отдавать три зарплаты за "кнопкодавство" в новой Раде. В Риме будут штрафовать за белье на балконе и купание в фонтане.

Источник: 24 канал