Выпуск новостей за 14:00: Смерч в Запорожье. Чернобыльская водка
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 14:00 – возле Запорожья прошлись два мощных смерча, к счастью, никто не пострадал. В Британии представили крафтовую водку из чернобыльской воды и пшеницы.
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Источник: 24 канал
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