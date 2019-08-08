Випуск новин за 14:00: Смерч у Запоріжжі. Чорнобильська горілка

У випуску новин за 8 серпня станом на 14:00 – неподалік Запоріжжя пройшлися два потужних смерчі, на щастя, ніхто не постраждав. У Британії презентували крафтову горілку з чорнобильської води і пшениці.

Також у випуску: Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити в серпні ціну на газ для населення на 265 гривень за тисячу кубометрів. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що народні депутати 9-го скликання віддаватимуть три зарплати за "кнопкодавство" у новій Раді. У Римі штрафуватимуть за білизну на балконі та купання у фонтані.

Джерело: 24 канал