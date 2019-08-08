Випуск новин за 14:00: Смерч у Запоріжжі. Чорнобильська горілка
У випуску новин за 8 серпня станом на 14:00 – неподалік Запоріжжя пройшлися два потужних смерчі, на щастя, ніхто не постраждав. У Британії презентували крафтову горілку з чорнобильської води і пшениці.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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