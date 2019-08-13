Выпуск новостей за 14:00: Снег в Австралии. Гражданство россиянам

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 14:00 – в части южных районов Австралии выпал самый большой за последние 20 лет снег. Из-за непогоды уже погибла женщина, есть несколько пострадавших. Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.

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Об ухудшении погодных условий предупреждают синоптики. В частности, на Западе, Севере и Винницкой ожидаются сильные грозы, местами град, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно принять меры из-за критической ситуации с количеством вакцинированных в Украине и созвать заседание СНБО.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак представил украинским военным на Донбассе нового командующего Объединенных сил – генерала Владимира Кравченко.