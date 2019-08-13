Випуск новин за 14:00: Сніг в Австралії. Громадянство росіянам

У випуску новин за 13 серпня станом на 14:00 – у частині південних районів Австралії випав найбільший за останні 20 років сніг. Через негоду вже загинула жінка, є кілька постраждалих. Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

Також у випуску: Про погіршення погодних умов попереджають синоптики. Зокрема, на Заході, Півночі та Вінниччині очікуються сильні грози, місцями град, пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново вжити заходів через критичну ситуацію із кількістю вакцинованих в Україні та скликати засідання РНБО. Начальник Генштабу Руслан Хомчак представив українським військовим на Донбасі нового командувача Об'єднаних сил – генерала Володимира Кравченка.

Джерело: 24 канал