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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ
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      Випуск новин за 14:00: Сніг в Австралії. Громадянство росіянам

      Випуск новин 10

      У випуску новин за 13 серпня станом на 14:00 – у частині південних районів Австралії випав найбільший за останні 20 років сніг. Через негоду вже загинула жінка, є кілька постраждалих. Володимир Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

      Також у випуску:

      Про погіршення погодних умов попереджають синоптики. Зокрема, на Заході, Півночі та Вінниччині очікуються сильні грози, місцями град, пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с.

      Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново вжити заходів через критичну ситуацію із кількістю вакцинованих в Україні та скликати засідання РНБО.

      Начальник Генштабу Руслан Хомчак представив українським військовим на Донбасі нового командувача Об'єднаних сил – генерала Володимира Кравченка.

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      Теги: Випуск новин Австралія Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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