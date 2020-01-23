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      Выпуск новостей за 14.00: Согласование списков обмена пленными. Электронная перепись населения

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 14.00: Владимир Зеленский в Иерусалиме заявил, что Украина уже ведет переговоры с Россией об обмене пленными. Он заверил журналистов, что списки уже согласовали в Минске. По данным электронной переписи населения, проведенной в 2019 году, в Украине проживают 37 миллионов 289 тысяч человек.

      Также в выпуске:

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      Теги: Владимир Зеленский Украина – Россия Перепись населения Обмен пленными Выпуск новостей
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