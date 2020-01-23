Випуск новин за 14.00: Погодження списків обміну полоненими. Електронний перепис населення

У випуску новин за 23 січня станом на 14.00: Володимир Зеленський в Єрусалимі заявив, що Україна вже веде переговори з Росією про обмін полоненими. Він запевнив журналістів, що списки вже погодили в Мінську. За даними електронного перепису населення, проведеного в 2019 році, в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

Також у випуску: Під будівлею Печерського суду відбувається акція на підтримку однієї з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – Юлії Кузьменко. Активісти вимагають зміни запобіжного заходу Юлії. У Херсоні спалили офіс партії одіозного блогера Анатолія Шарія, відомого своїми проросійськими та українофобськими поглядами. Генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви. В Австралії розбився літак, який допомагав гасити лісові пожежі.