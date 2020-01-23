15:23
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Випуск новин за 14.00: Погодження списків обміну полоненими. Електронний перепис населення

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 14.00: Володимир Зеленський в Єрусалимі заявив, що Україна вже веде переговори з Росією про обмін полоненими. Він запевнив журналістів, що списки вже погодили в Мінську. За даними електронного перепису населення, проведеного в 2019 році, в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч осіб.

      Також у випуску:

      Під будівлею Печерського суду відбувається акція на підтримку однієї з підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета – Юлії Кузьменко. Активісти вимагають зміни запобіжного заходу Юлії. 

      У Херсоні спалили офіс партії одіозного блогера Анатолія Шарія, відомого своїми проросійськими та українофобськими поглядами. 

      Генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.

      В Австралії розбився літак, який допомагав гасити лісові пожежі. 

      Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn: компанія це спростувала
      сьогодні
      15340
      Теги: Україна – Росія Володимир Зеленський Перепис населення Випуск новин Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:10 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2020 році
      Яніна Ткачук 5305
      сьогодні , 15:00 Іранці збили літак МАУ умисно, а версія про людський фактор – прикриття
      Блоги
      сьогодні , 15:30 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8707
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      971
      сьогодні , 12:10 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Блоги 272
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук