Выпуск новостей за 14:00: Стрельба на Закарпатье. Скандал с консулом Украины

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 14:00 – в городе Мукачево в результате стрельбы пострадали двое мужчин. Один из пострадавших – Артур Пашкуляк, его связывают с бывшим нардепом Михаилом Ланьо. У него пулевое ранение в плечо. Его охранник в реанимации. Консула Украины в Молдове отстранили от работы из-за секс-скандала. Его обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки.

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