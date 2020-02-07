Випуск новин за 14:00: Стрілянина на Закарпатті. Скандал з консулом України

У випуску новин за 7 лютого станом на 14:00 – у місті Мукачево внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків. Один із потерпілих – Артур Пашкуляк, його пов'язують із колишнім нардепом Михайлом Ланьо. У нього кульове поранення в плече. Його охоронець в реанімації. Консула України в Молдові відсторонили від роботи через скандал. Його звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

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