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      Випуск новин за 14:00: Стрілянина на Закарпатті. Скандал з консулом України

      18 Читать новость на русском
      Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

      У випуску новин за 7 лютого станом на 14:00 – у місті Мукачево внаслідок стрілянини постраждали двоє чоловіків. Один із потерпілих – Артур Пашкуляк, його пов'язують із колишнім нардепом Михайлом Ланьо. У нього кульове поранення в плече. Його охоронець в реанімації. Консула України в Молдові відсторонили від роботи через скандал. Його звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

      Також у випуску:

      В столичному аеропорті "Жуляни" росіянка влаштувала істерику прикордонникам, бо ті не пустили її в Україну. Їй відмовили у в'їзді на найближчі три роки, адже нещодавно росіянка побувала в анексованому Криму.

      У національному парку Крюгера, що у Південно-Африканській Республіці, фотограф Курт Шульц відзняв унікальні світлини. На них дикий павіан ніс у лапах маленьке левеня.

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      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Теги: Випуск новин Скандал Кримінальні новини Кримінал Новини Закарпаття
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