Выпуск новостей за 14:00: Суд над Вышинским. Протесты под ВР
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 14:00 – в Херсонском городском суде выбирают меру пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Под Верховной Радой происходила акция в поддержку избирательной реформы.
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Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов.
На Донбассе за сутки погибли двое военных, еще четверо получили ранения.
В Украине начала работать платежная система Apple Pay.
Источник: 24 Канал
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