Выпуск новостей за 14:00: Суд над Вышинским. Протесты под ВР

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 14:00 – в Херсонском городском суде выбирают меру пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Под Верховной Радой происходила акция в поддержку избирательной реформы.

Также в выпуске: Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект о трансплантации органов.



На Донбассе за сутки погибли двое военных, еще четверо получили ранения.



В Украине начала работать платежная система Apple Pay.