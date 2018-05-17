Випуск новин за 14:00: Суд над Вишинським. Протести під ВР
У випуску новин за 17 травня станом на 14:00 – у Херсонському міському суді обирають запобіжний захід керівнику інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Під Верховною Радою відбувалась акція на підтримку виборчої реформи.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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