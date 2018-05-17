Випуск новин за 14:00: Суд над Вишинським. Протести під ВР

У випуску новин за 17 травня станом на 14:00 – у Херсонському міському суді обирають запобіжний захід керівнику інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Під Верховною Радою відбувалась акція на підтримку виборчої реформи.

Також у випуску: Депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. На Донбасі за добу загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення. В Україні почала працювати платіжна система Apple Pay.