Выпуск новостей за 14:00: Суд относительно Вышинского. Скандал на заседании Кабмина

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – Объединенная Палата рассмотрит вопрос законности задержания главного редактора "РИА Украина" Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене. Кабинет министров Украины хочет продлить контракт с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Также в выпуске: Антибиотики будут продавать только по назначению врача. В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае. Во Львове дети с инвалидностью приняли участие в благотворительной фотосессии.