16:04
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Выпуск новостей за 14:00: Суд относительно Вышинского. Скандал на заседании Кабмина

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – Объединенная Палата рассмотрит вопрос законности задержания главного редактора "РИА Украина" Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене. Кабинет министров Украины хочет продлить контракт с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

      Также в выпуске:

      Антибиотики будут продавать только по назначению врача.

      В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае.

      Во Львове дети с инвалидностью приняли участие в благотворительной фотосессии.

      blog_ava
      День весеннего равноденствия 2019: дата и точное время
      сегодня
      3649
      Теги: Кабинет Министров Украины Кирил Вышинский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Аренда жилья в Украине: где самая дешевая и самая дорогая – инфографика
      сегодня , 16:01 Аренда жилья в Украине: где самая дешевая и самая дорогая – инфографика
      10
      Зеленський – лідер нації, Зеленський – головнокомандувач... Уявили?
      сегодня , 15:47 Зеленський – лідер нації, Зеленський – головнокомандувач... Уявили?
      Артем Овдієнко 551
      Назарбаев ушел: кто станет президентом Казахстана и как это повлияет на Украину
      сегодня , 15:09 Назарбаев ушел: кто станет президентом Казахстана и как это повлияет на Украину
      Інна Жолобович 189
      Кто дольше всего был президентом в странах бывшего СССР
      сегодня , 14:31 Кто дольше всего был президентом в странах бывшего СССР
      149
      Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      сегодня , 14:29 Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
      Світові Медіа 5083
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук