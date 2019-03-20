Выпуск новостей за 14:00: Суд относительно Вышинского. Скандал на заседании Кабмина
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – Объединенная Палата рассмотрит вопрос законности задержания главного редактора "РИА Украина" Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене. Кабинет министров Украины хочет продлить контракт с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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В Нидерландах задержали еще одного подозреваемого в стрельбе в трамвае.
Во Львове дети с инвалидностью приняли участие в благотворительной фотосессии.
Источник: 24 канал
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