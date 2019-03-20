Випуск новин за 14:00: Суд щодо Вишинського. Скандал на засіданні Кабміну

У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – Об'єднана Палата розгляне питання законності затримання головного редактора "РИА Украина" Кирила Вишинського за підозрою у держзраді. Кабінет міністрів України хоче продовжити контракт з керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим.

Також у випуску: Антибіотики продаватимуть тільки за призначенням лікаря. У Нідерландах затримали ще одного підозрюваного у стрілянині в трамваї. У Львові діти з інвалідністю взяли участь у благодійній фотосесії.