Випуск новин за 14:00: Суд щодо Вишинського. Скандал на засіданні Кабміну
У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – Об'єднана Палата розгляне питання законності затримання головного редактора "РИА Украина" Кирила Вишинського за підозрою у держзраді. Кабінет міністрів України хоче продовжити контракт з керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим.
Також у випуску:
Антибіотики продаватимуть тільки за призначенням лікаря.
У Нідерландах затримали ще одного підозрюваного у стрілянині в трамваї.
У Львові діти з інвалідністю взяли участь у благодійній фотосесії.
Джерело: 24 канал
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