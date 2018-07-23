Выпуск новостей за 14:00 Суд в Житомире. Новая Конституция Кубы

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 14:00 – в Житомире суд избрал домашний арест на 60 суток в качестве меры пресечения владельцу маршрутки, в которой погибли 10 пассажиров. Парламент Кубы принял новую конституцию, которая признает частную собственность и существенно расширяет права граждан.

Также в выпуске: Дело Павла Гриба в России отправили на доработку из-за ошибки прокурора.



В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.



Ситуация на фронте.