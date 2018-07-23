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Выпуск новостей за 14:00 Суд в Житомире. Новая Конституция Кубы

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 14:00 – в Житомире суд избрал домашний арест на 60 суток в качестве меры пресечения владельцу маршрутки, в которой погибли 10 пассажиров. Парламент Кубы принял новую конституцию, которая признает частную собственность и существенно расширяет права граждан.

Также в выпуске:

Дело Павла Гриба в России отправили на доработку из-за ошибки прокурора.

В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.

Ситуация на фронте.

Теги: Выпуск новостей Куба Новости Житомира
Источник: 24 канал
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