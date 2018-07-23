Выпуск новостей за 14:00 Суд в Житомире. Новая Конституция Кубы
В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 14:00 – в Житомире суд избрал домашний арест на 60 суток в качестве меры пресечения владельцу маршрутки, в которой погибли 10 пассажиров. Парламент Кубы принял новую конституцию, которая признает частную собственность и существенно расширяет права граждан.
Также в выпуске:
Дело Павла Гриба в России отправили на доработку из-за ошибки прокурора.
В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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