Випуск новин за 14:00: Суд у Житомирі. Нова Конституція Куби
У випуску новин за 23 липня станом на 14:00 – у Житомирі суд обрав домашній арешт на 60 діб як запобіжний захід власнику маршрутки, у якій загинули 10 пасажирів. Парламент Куби схвалив нову Конституцію, яка визнає приватну власність та суттєво розширює права громадян.
Також у випуску:
Справу Павла Гриба у Росії відправили на доопрацювання через помилку прокурора.
У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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