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Випуск новин за 14:00: Суд у Житомирі. Нова Конституція Куби

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 липня станом на 14:00 – у Житомирі суд обрав домашній арешт на 60 діб як запобіжний захід власнику маршрутки, у якій загинули 10 пасажирів. Парламент Куби схвалив нову Конституцію, яка визнає приватну власність та суттєво розширює права громадян.

Також у випуску:

Справу Павла Гриба у Росії відправили на доопрацювання через помилку прокурора.

У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.

Ситуація на фронті.

Теги: Випуск новин Новини Житомира Куба
Джерело: 24 канал
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