Выпуск новостей за 14:00: Теракт в Кабуле. Павлу Грибу продлили арест

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – в результате теракта у университета в Кабуле погибли по меньшей мере 26 человек, еще 20 получили травмы. Украинца Павла Гриба будут содержать в СИЗО в России еще два месяца – до 4 мая.

Также в выпуске: В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным. В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого несколько недель работали жучки. Несмотря на объявленное перемирие, оккупационные войска России не прекращают обстреливать поселок Новолуганское.