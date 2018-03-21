Выпуск новостей за 14:00: Теракт в Кабуле. Павлу Грибу продлили арест
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – в результате теракта у университета в Кабуле погибли по меньшей мере 26 человек, еще 20 получили травмы. Украинца Павла Гриба будут содержать в СИЗО в России еще два месяца – до 4 мая.
Также в выпуске:
В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным.
В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого несколько недель работали жучки.
Несмотря на объявленное перемирие, оккупационные войска России не прекращают обстреливать поселок Новолуганское.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии