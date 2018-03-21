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Выпуск новостей за 14:00: Теракт в Кабуле. Павлу Грибу продлили арест

Выпуск новостей 33 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – в результате теракта у университета в Кабуле погибли по меньшей мере 26 человек, еще 20 получили травмы. Украинца Павла Гриба будут содержать в СИЗО в России еще два месяца – до 4 мая.

Также в выпуске:

В Николаеве попрощались с Владиславом Волошиным.

В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого несколько недель работали жучки.

Несмотря на объявленное перемирие, оккупационные войска России не прекращают обстреливать поселок Новолуганское.

Теги: Новости России Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Теракт терроризм Афганістан
Источник: 24 Канал
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