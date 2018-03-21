Випуск новин за 14:00: Теракт у Кабулі. Павлові Грибу продовжили арешт
У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – внаслідок теракту біля університету в Кабулі загинуло щонайменше 26 людей, ще 20 отримали травми. Українця Павла Гриба утримуватимуть у СІЗО в Росії ще два місяці – до 4 травня.
Також у випуску:
У Миколаєві попрощалися з Владиславом Волошиним.
У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького кілька тижнів працювали жучки.
Попри оголошене перемир'я, окупаційні війська Росії не припиняють обстрілювати селище Новолуганське.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі