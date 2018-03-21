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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 14:00: Теракт у Кабулі. Павлові Грибу продовжили арешт

Випуск новин 57 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – внаслідок теракту біля університету в Кабулі загинуло щонайменше 26 людей, ще 20 отримали травми. Українця Павла Гриба утримуватимуть у СІЗО в Росії ще два місяці – до 4 травня.

Також у випуску:

У Миколаєві попрощалися з Владиславом Волошиним.

У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького кілька тижнів працювали жучки.

Попри оголошене перемир'я, окупаційні війська Росії не припиняють обстрілювати селище Новолуганське.

Теги: Новини Росії Українці в полоні РФ Випуск новин Тероризм Теракт Афганістан
Джерело: 24 Канал
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