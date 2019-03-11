Выпуск новостей за 14:00: Требования "Нацкорпуса". Новые президентские рейтинги

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 14:00 – лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий озвучил требования к Петру Порошенко и подчеркнул: если президент не удовлетворит их, то активисты и в дальнейшем будут выходить на митинги. По данным соцгруппы "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остался Владимир Зеленский. Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко укрепили свои позиции.

Также в выпуске: САП объявила новое подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову. Глава организации "Нацкорпуса" в Черкассах, попал в базу "Миротворец". Нардепы рассмотрят законопроект о функционировании государственного языка в Украине. Непогода унесла уже две жизни: в Винницкой области из-за ветра на женщину упало дерево.