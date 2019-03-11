Випуск новин за 14:00: Вимоги "Нацкорпусу". Нові президентські рейтинги

У випуску новин за 11 березня станом на 14:00 – лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький озвучив вимоги до Петра Порошенка й наголосив: якщо президент не вдовольнить їх, то активісти й надалі виходитимуть на мітинги. За даними соціологічної групи "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишився Володимир Зеленський. Анатолій Гриценко і Юлія Тимошенко зміцнили свої позиції.

Також у випуску: САП оголосила нову підозру меру Одеси Геннадію Труханову. Очільник осередку "Нацкорпусу" у Черкасах потрапив у базу "Миротворець". Нардепи розглянуть законопроект про функціонування державної мови в Україні. Негода забрала вже два життя: на Вінниччині через вітер на жінку впало дерево.