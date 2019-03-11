Випуск новин за 14:00: Вимоги "Нацкорпусу". Нові президентські рейтинги
У випуску новин за 11 березня станом на 14:00 – лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький озвучив вимоги до Петра Порошенка й наголосив: якщо президент не вдовольнить їх, то активісти й надалі виходитимуть на мітинги. За даними соціологічної групи "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишився Володимир Зеленський. Анатолій Гриценко і Юлія Тимошенко зміцнили свої позиції.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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