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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: Убийство сотрудника Администрации Президента. Этапирование Балуха

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 14:00 – Убили работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. Полиция утверждает, что явных признаков насильственной смерти у жертвы нет. Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Тверскую область России. Там он будет отбывать наказание в колонии.

      Также в выпуске:

      В Николаеве столкнулись маршрутка и мусоровоз, пострадала 28-летняя пассажирка автобуса.

      Власти США начали расследование масштабной утечки личных данных из сети Facebook.

      В Киеве БТР протаранил машину военной инспекции, никто не пострадал.

      blog_ava
      14 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
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      Теги: Украинцы в плену РФ Владимир Балух Администрация Президента Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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