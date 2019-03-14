Выпуск новостей за 14:00: Убийство сотрудника Администрации Президента. Этапирование Балуха
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 14:00 – Убили работника Администрации Президента Украины Александра Бухтатого. Полиция утверждает, что явных признаков насильственной смерти у жертвы нет. Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в Тверскую область России. Там он будет отбывать наказание в колонии.
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Источник: 24 канал
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