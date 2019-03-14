15:03
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Вбивство співробітника Адміністрації Президента. Етапування Балуха

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 березня станом на 14:00 – Вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. Поліція стверджує, що явних ознак насильницької смерті у жертви немає. Українського політв'язня Володимира Балуха вивезли до Тверської області Росії. Там він відбуватиме покарання в колонії.

      Також у випуску:

      У Миколаєві зіткнулися маршрутка і сміттєвоз, постраждала 28-річна пасажирка автобуса. 

      Влада США почала розслідування масштабного витоку приватних даних із мережі Facebook.

      У Києві БТР протаранив машину військової інспекції, ніхто не постраждав.

      blog_ava
      Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
      сьогодні
      4002
      Теги: Випуск новин Адміністрація Президента Володимир Балух Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сьогодні , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 19
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сьогодні , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 392
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
      сьогодні , 13:58 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
      Альона Захарова 249
      Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      сьогодні , 13:00 Алжирский майдан и Путин: почему Россия все больше становится Африкой
      Іван Яковина 400
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук