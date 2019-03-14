Випуск новин за 14:00: Вбивство співробітника Адміністрації Президента. Етапування Балуха

У випуску новин за 14 березня станом на 14:00 – Вбили працівника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. Поліція стверджує, що явних ознак насильницької смерті у жертви немає. Українського політв'язня Володимира Балуха вивезли до Тверської області Росії. Там він відбуватиме покарання в колонії.

Також у випуску: У Миколаєві зіткнулися маршрутка і сміттєвоз, постраждала 28-річна пасажирка автобуса. Влада США почала розслідування масштабного витоку приватних даних із мережі Facebook. У Києві БТР протаранив машину військової інспекції, ніхто не постраждав.