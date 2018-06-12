Выпуск новостей за 14:00: Украина подала иск на Россию. Новости с фронта
В выпуске новостей за 12 июня по состоянию на 14:00 – Украина подала в международный суд ООН меморандум против Федерации относительно финансирования терроризма. За минувшие сутки на фронте ранения получили трое военных, пророссийские боевики 27 раз стреляли по украинским позициям.
Также в выпуске:
Украинцы в Австралии и США присоединились к голодовке в поддержку Олега Сенцова.
Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции против Назара Холодницкого.
В Сингапуре состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Источник: 24 Канал
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