Випуск новин за 14:00: Україна подала позов на Росію. Новини з фронту

У випуску новин за 12 червня станом на 14:00 – Україна подала до міжнародного суду ООН меморандум проти Федерації щодо фінансування тероризму. За минулу добу на фронті поранення дістали троє військових, проросійські бойовики 27 разів гатили по українських позиціях.

Також у випуску: Українці в Австралії та США долучилися до голодування на підтримку Олега Сенцова. Сполучені Штати Америки наклали персональні санкції на Назара Холодницького. У Сінгапурі відбулась історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.