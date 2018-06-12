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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 14:00: Україна подала позов на Росію. Новини з фронту

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 12 червня станом на 14:00 – Україна подала до міжнародного суду ООН меморандум проти Федерації щодо фінансування тероризму. За минулу добу на фронті поранення дістали троє військових, проросійські бойовики 27 разів гатили по українських позиціях.

Також у випуску:

Українці в Австралії та США долучилися до голодування на підтримку Олега Сенцова.

Сполучені Штати Америки наклали персональні санкції на Назара Холодницького.

У Сінгапурі відбулась історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.

Теги: Випуск новин Новини Росії ООН Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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