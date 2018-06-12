Випуск новин за 14:00: Україна подала позов на Росію. Новини з фронту
У випуску новин за 12 червня станом на 14:00 – Україна подала до міжнародного суду ООН меморандум проти Федерації щодо фінансування тероризму. За минулу добу на фронті поранення дістали троє військових, проросійські бойовики 27 разів гатили по українських позиціях.
Також у випуску:
Українці в Австралії та США долучилися до голодування на підтримку Олега Сенцова.
Сполучені Штати Америки наклали персональні санкції на Назара Холодницького.
У Сінгапурі відбулась історична зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина.
Джерело: 24 Канал
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