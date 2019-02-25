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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Выпуск новостей за 14:00: Улица в честь Гандзюк. Выборы в Молдове

      Выпуск новостей 62 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 14:00 – на заседание совета херсонского совета сегодня ворвались 30 человек, которые выступили против переименования улицы Лютеранской в честь Гандзюк. По предварительным результатам, на парламентских выборах в Молдове лидирует пророссийская социалистическая партия действующего президента Игоря Додона.

      Также в выпуске:

      За сутки по украинским позициям боевики выпустили почти три сотни снарядов.

      С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически.

      Певица Maruv от гастролей в России откажется, а вот насчет других условий контракта с "Общественным вещанием" еще думает.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Молдова Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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