Выпуск новостей за 14:00: Улица в честь Гандзюк. Выборы в Молдове
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 14:00 – на заседание совета херсонского совета сегодня ворвались 30 человек, которые выступили против переименования улицы Лютеранской в честь Гандзюк. По предварительным результатам, на парламентских выборах в Молдове лидирует пророссийская социалистическая партия действующего президента Игоря Додона.
Также в выпуске:
За сутки по украинским позициям боевики выпустили почти три сотни снарядов.
С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически.
Певица Maruv от гастролей в России откажется, а вот насчет других условий контракта с "Общественным вещанием" еще думает.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии