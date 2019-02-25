Выпуск новостей за 14:00: Улица в честь Гандзюк. Выборы в Молдове

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 14:00 – на заседание совета херсонского совета сегодня ворвались 30 человек, которые выступили против переименования улицы Лютеранской в честь Гандзюк. По предварительным результатам, на парламентских выборах в Молдове лидирует пророссийская социалистическая партия действующего президента Игоря Додона.

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