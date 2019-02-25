Випуск новин за 14:00: Вулиця на честь Гандзюк. Вибори у Молдові
У випуску новин за 25 лютого станом на 14:00 – на засідання херсонської ради сьогодні увірвалося 30 людей, які виступили проти перейменування вулиці Лютеранської на честь Гандзюк. За попередніми результатами, на парламентських виборах у Молдові лідирує проросійська соціалістична партія діючого президента Ігоря Додона.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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