Випуск новин за 14:00: Вулиця на честь Гандзюк. Вибори у Молдові

У випуску новин за 25 лютого станом на 14:00 – на засідання херсонської ради сьогодні увірвалося 30 людей, які виступили проти перейменування вулиці Лютеранської на честь Гандзюк. За попередніми результатами, на парламентських виборах у Молдові лідирує проросійська соціалістична партія діючого президента Ігоря Додона.

Також у випуску: За добу по українських позиціях бойовики випустили майже три сотні снарядів. З першого березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично. Співачка Maruv від гастролей до Росії відмовиться, а от щодо інших умов контракту із "Суспільним мовленням" ще думає.