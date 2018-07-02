Выпуск новостей за 14:00: Ультиматум Денисовой. Задержка рейсов

Выпуск новостей за 14:00: Ультиматум Денисовой. Задержка рейсовВыпуск новостей 46 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 14:00 – омбудсвумен Людмила Денисова после двух недель безрезультатных скитаний вернулась из России и рассказала, как будет действовать дальше. Более 1000 украинцев застряли в аэропортах разных стран мира и не могут вернуться в Украину из-за конфликта туроператора и авиакомпании.
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Источник: 24 канал
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