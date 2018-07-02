Випуск новин за 14:00: Ультиматум Денісової. Затримка рейсів

Випуск новин за 14:00: Ультиматум Денісової. Затримка рейсівВипуск новин 53 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 липня станом на 14:00 – омбудсвумен Людмила Денісова після двох тижнів безрезультатних поневірянь повернулася з Росії та розповіла, як діятиме далі. Більше 1000 українців застрягли в аеропортах різних країн світу та не можуть повернутись в Україну через конфлікт туроператора та авіакомпанії.
Також у випуску:
Негода в Україні: прогнози синоптиків не втішають.
Український консул вперше відвідала бранці Кремля Сергія Литвинова.
Доба на фронті: противник 25 разів гатив по українських позиціях.
Джерело: 24 канал
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