Выпуск новостей за 14:00: Ультиматум Гройсмана. Непогода в Пакистане

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 14:00 – премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум перед главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым – если стоимость газа не снизится до 24 апреля, Коболев может забыть о своей должности. В Пакистане сильные дожди, песчаная буря и наводнения унесли жизни около сорока человек, еще почти полторы сотни пострадали.

Также в выпуске: Более 400 тысяч украинцев изменили место голосования на зарубежное. К зданию суда, где выбирают меру пресечения экс-нардепу Крючкову, пришли "титушки" и люди с плакатами. В Москве проходит заседание суда, где должны продлить арест украинским военнопленным морякам.

Источник: 24 канал