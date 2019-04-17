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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Выпуск новостей за 14:00: Ультиматум Гройсмана. Непогода в Пакистане

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 14:00 – премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум перед главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым – если стоимость газа не снизится до 24 апреля, Коболев может забыть о своей должности. В Пакистане сильные дожди, песчаная буря и наводнения унесли жизни около сорока человек, еще почти полторы сотни пострадали.

      Также в выпуске:

      Более 400 тысяч украинцев изменили место голосования на зарубежное.

      К зданию суда, где выбирают меру пресечения экс-нардепу Крючкову, пришли "титушки" и люди с плакатами.

      В Москве проходит заседание суда, где должны продлить арест украинским военнопленным морякам.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
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      Теги: Газ Андрій Коболев Владимир Гройсман Стихийный бедствия Пакистан Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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