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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
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      Випуск новин за 14:00: Ультиматум Гройсмана. Негода в Пакистані

      Випуск новин 51 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 14:00 – прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум перед очільником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим – якщо вартість газу не знизиться до 24 квітня, Коболєв може забути про свою посаду. У Пакистані сильні дощі, піщана буря та повені забрали життя близько сорока людей, ще майже півтори сотні постраждали.

      Також у випуску:

      Понад 400 тисяч українців змінили місце голосування на закордонне.

      До будівлі суду, де обирають запобіжний захід екс-нардепу Крючкову, прийшли "тітушки" та люди з плакатами.

      У Москві триває засідання суду, де мають продовжити арешт українським військовополоненим морякам.

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      Теги: Володимир Гройсман Андрій Коболєв Газ Випуск новин Пакистан Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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