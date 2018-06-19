Выпуск новостей за 14:00: Умер Иван Драч. Пленники Кремля
В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 14:00 – в больнице умер Иван Драч. Выдающегося поэта и драматурга не стало на 82-м году жизни. Украина попросила ООН помочь в освобождении украинских политзаключенных, находящихся за решеткой в России.
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Источник: 24 канал
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