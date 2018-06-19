Выпуск новостей за 14:00: Умер Иван Драч. Пленники Кремля

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 14:00 – в больнице умер Иван Драч. Выдающегося поэта и драматурга не стало на 82-м году жизни. Украина попросила ООН помочь в освобождении украинских политзаключенных, находящихся за решеткой в России.

Также в выпуске: Военные ветераны, которые утром под Радой прорвали кордон полиции, начали расходиться. АТОшники, афганцы и участники миротворческих миссий приехали из разных областей в Киев с требованием индексировать пенсии и сохранить все льготы для участников боевых действий. Штаб ООС обнародовал очередные доказательства присутствия российских военных на оккупированной территории Донбасса. Ситуация на фронте: 2 защитников ранены, противник бил 28 раз.