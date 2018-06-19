Випуск новин за 14:00: Помер Іван Драч. Бранці Кремля

У випуску новин за 19 червня станом на 14:00 – у лікарні помер Іван Драч. Видатного поета та драматурга не стало на 82-му році життя. Україна попросила ООН посприяти звільненню українських політв'язнів, які перебувають за ґратами в Росії.

Також у випуску: Військові ветерани, які вранці під Радою прорвали кордон поліції, почали розходитися. АТОвці, афганці та учасники миротворчих місій приїхали з різних областей до Києва з вимогою індексувати пенсії та зберегти всі пільги для учасників бойових дій. Штаб ООС оприлюднив чергові докази присутності російських військових на окупованій території Донбасу. Ситуація на фронті: 2 захисників поранені, противник гатив 28 разів.