Випуск новин за 14:00: Помер Іван Драч. Бранці Кремля
У випуску новин за 19 червня станом на 14:00 – у лікарні помер Іван Драч. Видатного поета та драматурга не стало на 82-му році життя. Україна попросила ООН посприяти звільненню українських політв'язнів, які перебувають за ґратами в Росії.
Також у випуску:
Військові ветерани, які вранці під Радою прорвали кордон поліції, почали розходитися. АТОвці, афганці та учасники миротворчих місій приїхали з різних областей до Києва з вимогою індексувати пенсії та зберегти всі пільги для учасників бойових дій.
Штаб ООС оприлюднив чергові докази присутності російських військових на окупованій території Донбасу.
Ситуація на фронті: 2 захисників поранені, противник гатив 28 разів.
Джерело: 24 канал
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