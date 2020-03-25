Выпуск новостей за 14:00: Увольнение во время карантина. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 25 марта состоянием на 14:00 – некоторые украинцы столкнулись с принудительным увольнением и выселением из арендуемого жилья из-за пандемии. Больше всего пострадали люди, которые работают по трудовым договорам. На Донбассе российские формирования снова обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское и в целом 8 раз нарушили тишину.
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