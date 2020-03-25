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      Выпуск новостей за 14:00: Увольнение во время карантина. Обстрелы на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта состоянием на 14:00 – некоторые украинцы столкнулись с принудительным увольнением и выселением из арендуемого жилья из-за пандемии. Больше всего пострадали люди, которые работают по трудовым договорам. На Донбассе российские формирования снова обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское и в целом 8 раз нарушили тишину.

      Также в выпуске:

      Канадская компания решила переоборудовать собственные пивные заводы под производство средств дезинфекции.

      В Киеве пока не собираются открывать метро.

      В Днепре депутаты собрались на очередное заседание, но не в сессионном зале, а под стенами городского совета.

      Метро в Киеве будет закрытым минимум до 3 апреля – но это могут продолжить, – Кличко
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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