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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 14:00: Звільнення під час карантину. Обстріли на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – деякі українці зіштовхнулися із примусовим звільненням та виселенням із орендованого житла через пандемію. Найбільше постраждали люди, які працюють за трудовими договорами. На Донбасі російські формування знову обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське і загалом 8 разів порушили тишу.

      Також у випуску:

      Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво засобів дезінфекції.

      У Києві поки не збираються відкривати метро.

      У Дніпрі депутати зібрались на чергове засідання, але не в сесійній залі, а під стінами міської ради.

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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