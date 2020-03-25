Випуск новин за 14:00: Звільнення під час карантину. Обстріли на фронті

У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – деякі українці зіштовхнулися із примусовим звільненням та виселенням із орендованого житла через пандемію. Найбільше постраждали люди, які працюють за трудовими договорами. На Донбасі російські формування знову обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське і загалом 8 разів порушили тишу.

Також у випуску: Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво засобів дезінфекції. У Києві поки не збираються відкривати метро. У Дніпрі депутати зібрались на чергове засідання, але не в сесійній залі, а під стінами міської ради.