Випуск новин за 14:00: Звільнення під час карантину. Обстріли на фронті
У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – деякі українці зіштовхнулися із примусовим звільненням та виселенням із орендованого житла через пандемію. Найбільше постраждали люди, які працюють за трудовими договорами. На Донбасі російські формування знову обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське і загалом 8 разів порушили тишу.
Також у випуску:
Канадська компанія вирішила переобладнати власні пивні заводи під виробництво засобів дезінфекції.
У Києві поки не збираються відкривати метро.
У Дніпрі депутати зібрались на чергове засідання, але не в сесійній залі, а під стінами міської ради.
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