Выпуск новостей за 14:00: В Марьинке умер полицейский. Марш защитников

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 14:00 – на блокпосту в Марьинке умер полицейский. Вчера во время несения службы Александру Трегубу стало плохо. На День Независимости по Крещатику все-таки пройдут два шествия военных. Организаторы народного Марша защитников отказались объединить его с официальными торжествами.

Также в выпуске: Житомирщина получила нового главу. Владимир Зеленский лично приехал представить Виталия Бунечко. Украинские морские пехотинцы приняли участие в масштабных учениях в Грузии "Ловкий дух-2019". Порошенко во второй раз явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Источник: 24 канал