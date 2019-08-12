Выпуск новостей за 14:00: В Марьинке умер полицейский. Марш защитников
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 14:00 – на блокпосту в Марьинке умер полицейский. Вчера во время несения службы Александру Трегубу стало плохо. На День Независимости по Крещатику все-таки пройдут два шествия военных. Организаторы народного Марша защитников отказались объединить его с официальными торжествами.
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Источник: 24 канал
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