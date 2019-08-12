Випуск новин за 14:00: У Мар'їнці помер поліцейський. Марш захисників

У випуску новин за 12 серпня станом на 14:00 – на блокпосту у Мар'їнці помер поліцейський. Вчора під час несення служби Олександру Трегубу стало погано. На День Незалежності Хрещатиком все-таки пройдуть дві ходи військових. Організатори народного Маршу захисників відмовилися поєднати його з офіційними урочистостями.

Також у випуску: Житомирщина має нового голову. Володимир Зеленський особисто приїхав представити Віталія Бунечко. Українські морські піхотинці взяли участь у масштабних навчаннях в Грузії "Спритний дух-2019". Порошенко вдруге з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.

Джерело: 24 канал