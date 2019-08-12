Випуск новин за 14:00: У Мар'їнці помер поліцейський. Марш захисників
У випуску новин за 12 серпня станом на 14:00 – на блокпосту у Мар'їнці помер поліцейський. Вчора під час несення служби Олександру Трегубу стало погано. На День Незалежності Хрещатиком все-таки пройдуть дві ходи військових. Організатори народного Маршу захисників відмовилися поєднати його з офіційними урочистостями.
Також у випуску:
Житомирщина має нового голову. Володимир Зеленський особисто приїхав представити Віталія Бунечко.
Українські морські піхотинці взяли участь у масштабних навчаннях в Грузії "Спритний дух-2019".
Порошенко вдруге з'явився на допит в Державне бюро розслідувань.
Джерело: 24 канал
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