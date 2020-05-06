Выпуск новостей за 14:00: Возможное назначение Саакашвили. Защита украинских ветеранов

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 14:00 – Михаил Саакашвили подтвердил свое возможное назначение на должность главы комитета Национального совета реформ. Эту же информацию подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В Раде предлагают создать возможности для соцадаптации ветеранов. Фракция "Голос" вместе с участниками боевых действий на Донбассе разработала ряд законопроектов

Также в выпуске новостей на 24 канале: Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков на Донбассе. Российские наемники в течение дня обстреливали позиции ВСУ, на что получили точечный и прицельный ответ. В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки там подтвердили 17 новых случаев COVID-19. Сенат Польши проголосовал против выборов президента с помощью почты. Половина депутатов не поддержала это предложение правящей партии "Право и справедливость". На Львовщине зафиксировали рекордное для области количество больных за весь карантин – 39 новых случаев. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.