Выпуск новостей за 14:00: Возможное назначение Саакашвили. Защита украинских ветеранов
В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 14:00 – Михаил Саакашвили подтвердил свое возможное назначение на должность главы комитета Национального совета реформ. Эту же информацию подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В Раде предлагают создать возможности для соцадаптации ветеранов. Фракция "Голос" вместе с участниками боевых действий на Донбассе разработала ряд законопроектов
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков на Донбассе. Российские наемники в течение дня обстреливали позиции ВСУ, на что получили точечный и прицельный ответ.
В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки там подтвердили 17 новых случаев COVID-19.
Сенат Польши проголосовал против выборов президента с помощью почты. Половина депутатов не поддержала это предложение правящей партии "Право и справедливость".
На Львовщине зафиксировали рекордное для области количество больных за весь карантин – 39 новых случаев. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.
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