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      Выпуск новостей за 14:00: Возможное назначение Саакашвили. Защита украинских ветеранов

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 14:00 – Михаил Саакашвили подтвердил свое возможное назначение на должность главы комитета Национального совета реформ. Эту же информацию подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. В Раде предлагают создать возможности для соцадаптации ветеранов. Фракция "Голос" вместе с участниками боевых действий на Донбассе разработала ряд законопроектов

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков на Донбассе. Российские наемники в течение дня обстреливали позиции ВСУ, на что получили точечный и прицельный ответ.

      В Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышку коронавируса. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки там подтвердили 17 новых случаев COVID-19.

      Сенат Польши проголосовал против выборов президента с помощью почты. Половина депутатов не поддержала это предложение правящей партии "Право и справедливость".

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      Теги: Верховная Рада Ветераны Новости Украины Михаил Саакашвили Выпуск новостей
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