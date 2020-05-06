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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Ймовірне призначення Саакашвілі. Захист українських ветеранів

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 травня станом на 14:00 – Міхеїл Саакашвілі підтвердив своє можливе призначення на посаду голови комітету Національної ради реформ. Також цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. У Раді пропонують створити можливості для соціальної адаптації ветеранів. Фракція "Голос" разом із учасниками бойових дій на Донбасі розробила низку законопроєктів.

      Також у випуску новин за 24 каналі

      Українські військові знищили вогневу точку бойовиків на Донбасі. Російські найманці протягом дня обстрілювали позиції ЗСУ, на що отримали точкову і прицільну відповідь. 

      У Києво-Печерській лаврі знову зафіксували спалах коронавірусу. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу там підтвердили 17 нових випадків COVID-19.

      Сенат Польщі проголосував проти виборів президента за допомогою пошти. Половина депутатів не підтримала цю пропозицію провладної партії "Право та справедливість". 

      На Львівщині зафіксували рекордну для області кількість хворих за увесь карантин – 39 нових випадків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

      Теги: Верховна Рада Ветерани Новини України Міхеїл Саакашвілі Випуск новин
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