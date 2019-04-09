Выпуск новостей за 14:00: Возобновление работы КПП "Гнутово". Приезд Князева на "Олимпийский"
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 14:00 – контрольно-пропускной пункт "Гнутово" возобновил свою работу, с 7 утра пограничники начали пропускать граждан и транспорт через линию разграничения. В НСК "Олимпийский" приехали правоохранители и председатель НПУ Сергей Князев, чтобы спланировать охрану стадиона во время дебатов.
Также в выпуске:
В Мариуполе полицейские спасли 16-летнюю девочку от самоубийства.
ВВС выплатит компенсацию Президенту Украины Петру Порошенко 50 тысяч фунтов стерлингов за предоставление ложной информации о нем.
Уже 30 тысяч – уполномоченная по правам человека Людмила Денисова начала собирать средства на билеты для родственников пленных моряков.
Источник: 24 канал
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