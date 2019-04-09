Випуск новин за 14:00: Поновлення роботи КПП "Гнутове". Приїзд Князєва на НСК "Олімпійський"
У випуску новин за 9 квітня станом на 14:00 – контрольно-пропускний пункт "Гнутове" відновив свою роботу, від 7 ранку прикордонники почали пропускати громадян та транспорт через лінію розмежування. До НСК "Олімпійського" приїхали правоохоронці та голова НПУ Сергій Князєв, аби спланувати охорону стадіону під час дебатів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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